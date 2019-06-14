В Перми бывший исполнительный директор машзавода имени Дзержинского получил семь лет за махинации с деньгами предприятия

В Перми отправили в колонию бывшего исполнительного директора машзавода имени Дзержинского Егора Заворохина, директора МУП "Автобаза администрации Перми" Дениса Овчинникова и сына бизнесмена Максима Овчинникова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Напомним, Заворохину инкриминировали два эпизода по статье "Присвоение или растрата группой лиц в особо крупном размере" при заключении договоров на поставку тепла с компанией "Энергоресурс". Арестовали его в июле 2015 г., в сентябре того же года он вышел под залог. На предприятии говорят, что преследование Заворохина повлекло за собой срыв нескольких контрактов на поставку продукции. В 2011-12 гг. преступники похитили у завода более 140 млн руб. Кроме этого, Денис Овчинников реализовывал имущество мэрии по заниженной цене. Городской бюджет пострадал на 90 млн руб.

Согласно приговору суда, Заворохин и Овчинников-старший получили по семь лет, а Овчинников-младший – четыре года колонии общего режима. Удовлетворены иски завода на сумму в 141,9 млн руб., мэрии – 94,5 млн руб.