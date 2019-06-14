Бывший и.о. мэра Рязани арестован по делу о детской площадке-"призраке"

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО до 13 августа бывшего и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Экс-чиновник был задержан 13 июня, в отставку он ушел 30 мая.

16 мая на медиафоруме ОНФ президенту Владимиру Путину рассказали, что в Рязани на строительство детской площадки в рамках федеральной программы выделили 4,9 млн рублей. Однако объект якобы существует только по документам.

В рамках дела также задержаны руководитель управления энергетики и ЖКХ Рязани Игорь Ковалев и гендиректор ООО "Уютный дом 62" Михаил Пузанов, передает ТАСС.

Напомним, ранее странный случай с установкой детской площадки произошел в Кемеровской области.

В ноябре 2018 года в одном из дворов города Междуреченска появилась детская площадка. Ее установили всего на час, чтобы сделать фотографию.

Согласно видео, которое появилось в Сети, рабочие устанавливают прямо на снег уличное оборудование. После - все это фотографирует неизвестная женщина, а спустя час те же самые рабочие разбирают элементы благоустройства и увозят их в неизвестном направлении.

По словам чиновников, скамейки, качели и забор решили "примерить" к местности.