Рыжий из "Иванушек" изменился до неузнаваемости – его сравнили с Трампом

Поклонники 48-летнего Андрея Григорьева-Апполонова удивлены: артист стал совсем не похож на себя. По крайней мере, в новом видео, которое он опубликовал в Instagram. На нем певец запечатлен во время прогулки на катере по водоемам Москвы. Лицо звезды выглядит немного припухшим. Между прочим, сам Андрей этим роликом всего лишь хотел поздравить подписчиков с Днем России. "Люблю свою Родину! Мир всем!" – написал певец.

А ему в ответ: "Прикольные, но с алкоголем нужно завязывать и следить за собой", "Я думала Трамп...", "Время... беспощадная, ты, сука...", "Человек отдыхает. Бухает он в это время или купается это не Ваше дело".