Единогласно и без споров. В Копейске утвердили нового главу

14 июня внеочередная сессия собрания депутатов Копейского городского округа единогласным решением утвердила в должности и.о. главы Андрея Фалейчика, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Фалейчик был согласован еще при прежней администрации губернатора Бориса Дубровского, пришедший на замену последнего Алексей Текслер не стал ничего менять и, познакомившись с кандидатом, решил оставить все как есть. При этом у Фалейчика был основной "соперник" на выборах – Юрий Заневский, ранее трудившийся чиновником администрации Чебаркуля.

Победивший на конкурсе 39-летний Андрей Фалейчик видит главный приоритет своей работы в нормализации работы всех служб ЖКХ, на что традиционно много нареканий не только от жителей Копейска, но и от жителей входящих в округ поселений.

"ЖКХ является основной проблемой округа, в ближайшее время надо решать вопрос с канализованием в Вахрушево, заниматься реконструкцией очистных на Шелюгино, газифицировать поселок Заозерный. В городе отсутствуют парки - жителям некуда с коляской и с детьми сходить на прогулку. На реконструкцию парка Победы потребуется 150 млн руб., но не следует забывать про остальные общественные территории", - приводит цитату из выступления нового главы пресс-служба Копейского городского округа.