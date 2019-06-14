11 Октября 2020
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Пустое кресло, депутат, чиновник, бюрократия (2017) | Фото: odintsovo.info

Единогласно и без споров. В Копейске утвердили нового главу

14 июня внеочередная сессия собрания депутатов Копейского городского округа единогласным решением утвердила в должности и.о. главы Андрея Фалейчика, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Фалейчик был согласован еще при прежней администрации губернатора Бориса Дубровского, пришедший на замену последнего Алексей Текслер не стал ничего менять и, познакомившись с кандидатом, решил оставить все как есть. При этом у Фалейчика был основной "соперник" на выборах – Юрий Заневский, ранее трудившийся чиновником администрации Чебаркуля.

Победивший на конкурсе 39-летний Андрей Фалейчик видит главный приоритет своей работы в нормализации работы всех служб ЖКХ, на что традиционно много нареканий не только от жителей Копейска, но и от жителей входящих в округ поселений.

"ЖКХ является основной проблемой округа, в ближайшее время надо решать вопрос с канализованием в Вахрушево, заниматься реконструкцией очистных на Шелюгино, газифицировать поселок Заозерный. В городе отсутствуют парки - жителям некуда с коляской и с детьми сходить на прогулку. На реконструкцию парка Победы потребуется 150 млн руб., но не следует забывать про остальные общественные территории", - приводит цитату из выступления нового главы пресс-служба Копейского городского округа.

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Единогласно и без споров. В Копейске утвердили нового главу

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Теги: Андрей Фалейчик, Алексей Текслер, Борис Дубровский, собрание депутатов Копейского городского округа, выборы



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