На собеседование к Комаровой допустили четырех кандидатов на пост директора департамента культуры

На собеседование к губернатору Югры Наталье Комаровой допущены четыре кандидата на пост директора департамента культуры автономного округа, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей.

Участие в собеседовании примут житель ямальского поселка Аксарка, начальник управления культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа Роман Завьялов, директор школы №5 из Югорска Артур Латыпов, житель Ханты-Мансийска Константин Чернышев и заместитель директора департамента общественных и внешних связей Югры – начальник управления по внешним связям Инна Арканова.

Собеседование состоится 16 июня. Кандидатов для собеседования определили по итогам всех прошедших этапов конкурса, который стартовал с 26 апреля. Всего за пост директора департамента боролись 13 человек, в том числе жители других регионов.

В конце минувшей недели кандидаты прошли собеседование с членами экспертной комиссии, в состав которой вошли члены президиума комиссии по вопросам государственной гражданской и муниципальной службы, резерва управленческих кадров при губернаторе, общественной палаты региона, приглашенные эксперты.