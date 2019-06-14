В двух районах Челябинска отключат электричество

В Челябинске в двух районах города 15 июня будет ограничено электроснабжение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

"В период с 1:30 ночи до 11:30 утра 15 июня планируется частичное погашение потребителей Центрального и Калининского районов города Челябинска, запитанных от двух подстанций "Спортивная" и "Западная", - говорится в сообщении.

Без электроснабжения останутся порядка 17 тыс. жителей. Челябинцев просят принять профилактические меры в целях исключения ущерба для личного имущества и здоровья и отключить из сети электроприборы.

На время работ электроснабжения не будет в домах, расположенных в границах улиц Коммуны, Энгельса, Ленина, Свердловский проспект, Воровского, Худякова, Лесопарковая и Победы, Краснознаменная, Косарева, Северо-Крымская, Труда, Свердловский проспект, Братьев Кашириных, Герцена.