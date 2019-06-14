Как получилось, что российские либералы выбрали кумиром почитателя "дам с пониженной социальной ответственностью" Немцова

В Бонне опять слет любителей получать иностранные премии. Лжецы, воришки, любителей юного тела - далеко не полный список постоянных гостей немецкого Бонна, где каждый год проходит вручение премии Немцова за борьбу за «демократические ценности» в России. Вполне естественно, что премия часто вручается очень сомнительным личностям. Их лик почти всегда весьма неоднозначен и в этом нет ничего удивительного, делают выводы журналисты российских изданий, ведь и сам Немцов был далеко не супер-героем.

В германском городе Бонне 12 июня состоялось четвертое награждение номинантов премии Бориса Немцова. Данная церемония уже имеет репутацию «аморальной» из-за участников мероприятия и его лауреатов. Разумеется, сами участники премии считают себя борцами за свободу и демократию в России. Примечательно, что награждает их бывший заключенный, олигарх Ходорковский, координатор «Открытой России» (организация признана нежелательной на территории РФ), американский дипломат Майкл Макфол и другие западные политические деятели, тесно связанные с НАТО. Таким образом, награду вручают те, у кого больше всех «болит душа» за Россию.

В этом году победительницей премии и обладательницей десяти тысяч евро стала Анастасия Шевченко, член «Открытой России» и, конечно, борец за «правду и справедливость». Анастасия получила известность благодаря своим акциям в стиле ню, таким образом она типа борется за либеральные ценности, в то время как о ее умирающей дочери-инвалиде заботилось столь нелюбимое ей государство.

Предыдущими лауреатами премии становились не менее скандальные личности. Так, премию получил руководитель правозащитной организации «Мемориал» Юрий Дмитриев, который обвинялся в педофилии. Блогер Михаил Светов, который по собственным признаниям, вступал в отношения с 15-летней девочкой и ратовал за понижение возраста сексуального согласия, также не остался без внимания организаторов премии. Разумеется, среди номинантов был и оппозиционер Алексей Навальный, известный своими провокационными акциями, любовью к криптовалюте и шикарному отдыху.

У непредвзятого наблюдателя вполне естественно возникает когнитивный диссонанс, ведь премию за отстаивание демократических ценностей получают именно такие люди. Каждый из них, как минимум одной ногой стоит в «яме с отходами», а некоторые и обеими сразу.

Но, может, это и не странно совсем, если вспомнить "ясный лик" самого Немцова. Его политическая деятельность практически полностью была направлена на Запад. Он помогал формировать «список Магнитского», на регулярной основе встречаясь с антироссийскими политиками Джоном Маккейном и Роном Джонсоном. Хорошо известно, что американский миллиардер Джордж Сорос финансировал деятельность Немцова. Некоторые западные СМИ утверждали, что он принимал участие в составлении списка санкций против российских политиков после присоединения Крыма.

Что касается поведенческих привычек Бориса Немцова, то тут тоже все тоже далеко не прозрачно. Один из московских рестораторов, пожелавший сохранить тайну своей личности, рассказал, каким был оппозиционный лидер в неформальной обстановке, когда к нему не было приковано пристальное внимание публики. Зачастую, в своих пьяных загулах политик, по словам анонимного ресторатора, утрачивал человеческое лицо. Ресторатор отметил, что Немцов был большим любителем крепких спиртных напитков и женщин "с пониженной социальной ответственностью". К персоналу заведения относился высокомерно, как к обслуге – общался на грани хамства. При этом свободно раскидывал пачки денег и вызывал «девочек» прямо в ресторан. Якобы бывало, что настолько сильно накачивался алкоголем, что не мог самостоятельно передвигаться. Сценарий "расслабления" борца за демократию практически всегда был один и тот же: дорогие рестораны, много спиртного и женщины с сомнительной репутацией.

Немцов, кстати, вел очень активную и насыщенную личную жизнь, всегда уделяя женщинам очень много времени и внимания. Несмотря на то, что политик был официально женат, стесняться не считал нужным.

Журналисты издания Life провели целое расследование похождений Немцова. В своих материалах они писали о его частых заграничных путешествиях с Анастасией Огневой (или просто «Рыжик») – представительницей элитного эскорт-агентства Ecscortmodeli. Стоимость посуточного сопровождения в таком агентстве, кстати, начинается от 1000 долларов. В компании одной из своих любимых "подруг" Немцов часто отдыхал на лучших курортах ОАЭ и Израиля. И такая привязанность к "дамам с пониженной социальной ответственностью" была у политика на протяжении всей жизни. Как известно, в момент его убийства он находился в компании украинской эскортницы Анны Дурицкой.

Из-за такой «разносторонней» и непостоянной личной жизни у Немцова осталось очень много детей от разных женщин. От законной супруги Раисы – дочь Жанна. От романа с журналисткой Екатериной Одинцовой – сын Артем и дочь Дина. Секретарше Ирине Королевой политик оставил дочь Софью, а от небезызвестной Екатерины Ифтоди – ещё один сын, названный в честь отца. После убийства Немцова, за его наследство развернулась настоящая рубка среди всех его женщин и детей. И это неудивительно, ведь у политика остался счет в «Альфа-банке» и акции некоторых российских компаний.

Несмотря на то, что сам Немцов называл себя оппозиционным политиком, он сильно недолюбливал своих коллег по политическим взглядам и пренебрежительно относился к своим избирателям. Это стало известно лишь благодаря обнародованию его телефонных разговоров, попавших в редакцию Life. Среди прочего, Немцов, например, называл Эдуарда Лимонова «мразью», а свой электорат «трусливыми хомячками», «овощами» и «неженками».

Постоянная критика власти, митинги, скрытая ненависть к собственным избирателям и жителям страны в целом – все это явно не лучшим образом характеризует так называемого либерала - политика, да и сам западный либерализм, который на деле оказывается направлен лишь на подрыв стабильной обстановки в стране. Немцова уже нет в живых, но его дело продолжает свой путь, сейчас под другими фамилиями - в том числе и Навальный, под знаменами «Открытой России» и других либеральных организаций.

Непонятно лишь одно, каким образом, следуя столь разнузданному, деструктивному образу жизни, пренебрегая семейными ценностями, Немцов стал «жертвой режима» и героем, достойным подражания?