В зауральском селе учитель физкультуры умер от передозировки наркотиков

В селе Глядянское Притобольного района Курганской области местный физрук скончался от передозировки наркотиков.

Как сообщил Накануне.RU коллега погибшего, учитель давно страдал от наркотической зависимости.

"Все в школе прекрасно знали, но специально не придавали эту информацию огласке. Сейчас, похоже, со стороны контролирующих органов будет "жесткий прессинг", как говорят в футболе", - отметил собеседник на правах анонимности.

В прокуратуре Зауралья Накануне.RU сообщили, что проверяют информацию и в случае подтверждения наличия у погибшего физрука наркотической зависимости надзорным органом будет дана правовая оценка действиям руководства учреждения.