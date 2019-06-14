11 Октября 2020
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Общество Свердловская область
Эвакуация (2020) | Фото: Накануне.RU

"Минирование" в налоговой службе на Хомякова в Екатеринбурге оказалось плановыми учениями

Днем 13 июня в Екатеринбурге эвакуировали здание Налоговой службы на улице Хомякова на ВИЗе, передает корреспондент Накануне.RU.

В соцсетях появились тревожные посты, некоторые паблики сообщили о "минировании" здания. Оказалось, что в здании проводятся обычные учения.

"Призываю жителей Екатеринбурга и данного района не переживать. В здании проводятся плановые учения", - сообщил Накануне.RU начальник ОИ и ОС ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Эвакуация(2020)|Фото: Фото: Накануне.RU

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"Минирование" в налоговой службе на Хомякова в Екатеринбурге оказалось плановыми учениями

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Теги: Хомякова, ФНС, налоговая служба, Екатеринбург, учения, МВД, полиция



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Развитие сюжета:

Ранее 03.07.2019 10:12 Мск В Екатеринбурге вновь эвакуировали здание налоговой службы на ВИЗе

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