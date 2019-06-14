"Минирование" в налоговой службе на Хомякова в Екатеринбурге оказалось плановыми учениями

Днем 13 июня в Екатеринбурге эвакуировали здание Налоговой службы на улице Хомякова на ВИЗе, передает корреспондент Накануне.RU.

В соцсетях появились тревожные посты, некоторые паблики сообщили о "минировании" здания. Оказалось, что в здании проводятся обычные учения.

"Призываю жителей Екатеринбурга и данного района не переживать. В здании проводятся плановые учения", - сообщил Накануне.RU начальник ОИ и ОС ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.