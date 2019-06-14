11 Октября 2020
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Общество В России Москва
Тотальный диктант (2019) | Фото: Накануне.RU

Организаторы "Тотального диктанта" разослали подписчикам письмо с ошибкой

Писать без ошибок не всегда получается даже у организаторов "Тотального диктанта". Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", подписчики проекта получили письмо с анкетой, в которой была допущена ошибка: согласно современному орфографическому словарю, аббревиатура вуз пишется строчными буквами, а в опросе она написана заглавными.

Интересно, что анкетирование "Тотальный диктант" проводит для выявления интереса к своему новому продукту – онлайн-курсов для повышения грамотности. "Говорит Москва" отмечает, что курсы будут платными.

Тотальный диктант" – всероссийский и даже международный проект, участники которого каждый год пишут диктант, чтобы проверить свою грамотность. После написания работы проверяются и участникам выставляют оценки.  

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Организаторы "Тотального диктанта" разослали подписчикам письмо с ошибкой

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Теги: тотальный диктант, ошибка, рассылка, опрос, грамотность



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