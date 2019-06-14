Министр культуры посетил филиал Малого театра в Когалыме

Министр культуры России Владимир Мединский сегодня посетил филиал Государственного академического Малого театра в Когалыме. В Югре он провел совещание по вопросам развития социальных проектов на территории Западной Сибири, передает корреспондент Накануне.RU.

Филиал Малого театра построен при финансовой поддержке ЛУКОЙЛа, глава компании Вагит Алекперов,а также губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова получили из рук министра награды за возведение филиала: главе региона объявлена благодарность министра культуры, президент нефтяной компании получил нагрудный знак "За вклад в российскую культуру".

"Малый театр - один из ярких культурных символов нашей страны, поэтому я поздравляю жителей округа с тем, что у них появилась возможность видеть в оригинале спектакли Малого театра. Замечательное здание, прекрасный технический комплекс. Это уникальная история", – сказал Владимир Мединский и поблагодарил всех за реализацию проекта. Министр выразил надежду, что Когалым станет театральным культурным центром для Западной Сибири.

Наталья Комарова акцентировала внимание на важности формирования труппы театра. Она добавила. что в регионе есть уже минимум три площадки достойного уровня Когалыме, Сургуте и Ханты-Мансийске.

"Малый театр ещё не вышел на постоянный режим работы, уже два спектакля было поставлено в Сургуте. Главное, что Малый театр настроен на такой подход и готов именно таким образом сотрудничать с нашим регионом. Мы, югорчане, рады приходу Малого театра в наш регион, и уверены, что эта дружба состоится", - сказала она.

Вагит Алекперов добавил, что у ЛУКОЙЛа много планов по созданию социальной инфраструктуры в Когалыме: будут построены спортивные центры, школы, детские сады. Также компания намерена открыть в городе университет,для подготовки специалистов нефтяного профиля. Министр в ходе визита посетил несколько объектов, построенных при финансовом участии нефтяной компании: комплекс "Галактика", музейно-выставочный центр, храм святой мученицы Татианы.