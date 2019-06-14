11 Октября 2020
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Происшествия Северо-Западный ФО В России
хоккеист Максим Соколов (2019) | Фото: ИТАР-ТАСС, Виктор Савич

15-летний сын хоккеиста Соколова задержан по делу об убийстве матери

15-летний сын экс-вратаря ХК СКА и хоккейной сборной России Максима Соколова допрошен после убийства его матери, сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ.

Напомним, трагедия произошла 13 июня в поселке Новая Романовка в Ленобласти. В доме, по данным СК, было обнаружено тело женщины с явными признаками насильственной смерти, а также 18-летний юноша, который в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Сообщается, что задержанный в ходе допроса подробно изложил свою версию событий. При этом ведомство не приводит эту версию.

Телеграм-канал Baza писал, что младший сын якобы стал свидетелем кровавой расправы над Ириной Соколовой, он сумел спастись и убежать к соседям. Вернувшись с подмогой, мальчик увидел мертвую мать, а рядом с ним раненого брата. В порыве злости юноша нанес брату несколько ударов ножом.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и изъяли предполагаемое орудие преступления. СК опубликовал видео из коттеджа, на кадрах видны следы расправы.

Опрошены некоторые жители коттеджного поселка, живущие в непосредственной близости от места преступления, а также отец семейства - экс-хоккеист Соколов.

место убийства жены хоккеиста Максима Соколова(2019)|Фото: youtube.com/Следственный комитет Российской Федерации

место убийства жены хоккеиста Максима Соколова(2019)|Фото: youtube.com/Следственный комитет Российской Федерации

место убийства жены хоккеиста Максима Соколова(2019)|Фото: youtube.com/Следственный комитет Российской Федерации

Максим Соколов - российский хоккеист, вратарь, член олимпийской сборной команды России на Олимпиаде в Турине. Чемпион России 2004 года и обладатель Кубка европейских чемпионов 2005 года. Победитель Евротура 2005 года. Заслуженный мастер спорта России.

хоккеист Максим Соколов(2019)|Фото: ИТАР-ТАСС, Виктор Савич

Максим Соколов

По некоторым данным, супруги последние годы уже не жили вместе.

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15-летний сын хоккеиста Соколова задержан по делу об убийстве матери

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Теги: максим соколов, сын, убийство, ирина соколова



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Развитие сюжета:

Ранее 16.01.2020 13:56 Мск СК: Жену экс-хоккеиста сборной России Максима Соколова убил его старший сын
Ранее 14.06.2019 14:22 Мск Сын экс-вратаря сборной России заявил, что его брат готовил ритуальное убийство

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Ранее 13.06.2019 20:39 Мск В Ленинградской области сын известного хоккеиста убил собственную мать

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