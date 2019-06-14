11 Октября 2020
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Экономика В России Москва
москва аэропорт домодедово (2008) | Фото: Накануне.ru

Аэропорт Шереметьево готов потратить 10 миллионов долларов на "медиа-объекты" в терминале С

"Дочка" "Международного аэропорта Шереметьево" – ООО "Шереметьево реклама" – готова заплатить $10,8 млн за "проектирование и монтаж системы медиа-объектов в Терминале С" и еще $679 тыс. за "выполнение комплекса работ по проектированию, поставке, монтажу и ПНР медиа-объекта на фасаде Паркинга Терминала С". Это данные, размещенные на сайте "Единой информационной системы в сфере закупок".

Telegram-канал "Долетались" обращает внимание, что такие значительные средства аэропорт готов потратить в тот момент, когда другая его дочка – "Шереметьево хэндлинг" – до сих пор испытывает проблемы с разбором багажа. Багажный коллапс начался 1 июня, его причинами уже живо интересуются авиационные власти и прокуратура, а в помощь шереметьевским грузчикам привлекаются сотрудники Московского метрополитена. По данным "Долетались", им платят 300 руб. в час за помощь в ликвидации задержек багажа. Кстати, заявка размещена 6 июня – уже после начала багажной истории.

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Аэропорт Шереметьево готов потратить 10 миллионов долларов на "медиа-объекты" в терминале С

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Теги: шереметьево, медиа-объект, терминал c, аукцион, тендер, багажный коллапс



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