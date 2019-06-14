Закон о защите животных "спит": Госдума потребовала от чиновников поторопиться с подзаконными актами

Закон об ответственном обращении с животными не может вступить в полную силу из-за отсутствия подзаконных актов, которые готовят несколько ведомств - Минприроды, Минсельхоз, Минюст, МВД и Минкульт. Глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов (избран от Челябинской области) попросил чиновников ускориться, ведь сроки принятия документов истекают в конце этого месяца. В свою очередь зоозащитники указали на недостатки уже готовых подзаконных актов, передает корреспондент Накануне.RU.

В декабре прошлого года Госдума в окончательном чтении приняла закон об ответственном обращении с животными, который общественность просила восемь лет. Нижняя палата парламента обязала Правительство в течение 180 дней подготовить все необходимые подзаконные акты. Срок истекает в конце июня, а документы до сих пор не готовы, отметил Владимир Бурматов. Депутат подчеркнул, что министерства должны ускориться с принятием актов, поскольку Госдума не намерена продлевать сроки их ожидания.

"У нас целый ряд статей закона "Об ответственном обращении с животными" являются "спящими" до сих пор просто потому, что нет подзаконных актов", — заявил Владимир Бурматов.

При этом по ряду пунктов в этих подзаконных актах услышана позиция депутатов и экспертов. Например, перечень животных, запрещенных к содержанию в квартирах в многоквартирных домах, а именно диких животных или собак потенциально опасных пород, был скорректирован с учетом мнения профессионального сообщества.

Более острые вопросы – требования к приютам для безнадзорных собак, требования к содержанию животных, используемых в культурно-зрелищных мероприятиях, - до сих пор не проработаны.

Владимир Бурматов рассказал, что по закону с 1 января в регионах уже должны быть созданы приюты для безнадзорных животных, однако к ним до сих пор нет федеральных требований. Поэтому регионы не могут начать эту деятельность.

"Они (требования, — прим. ред.) до сих пор очень размыты и часто содержат общие слова, фразы, которые не содержат конкретики. От этого надо уходить", — сказал Владимир Бурматов и отметил, что комитет ждет окончательных документов от Минприроды, Минсельхоза, Минюста, МВД и Минкульта, чтобы ознакомиться с ними.

Как оказалось, не всех присутствующих устроило и содержание готовых подзаконных актов.

Президент Международного кинологического союза Владимир Уражевский подчеркнул, что "агрессивных пород собак", о которых идет речь в готовых документах, не существует.

Он заметил, что, говоря о "естественной среде обитания собак", следует подразумевать только дом хозяина. "Не могут домашние собаки "выпускаться в среду обитания", не могут местом обитания быть помойки и детские сады, единственная среда обитания — дом хозяина. Не могут домашние животные жить на улице", — заявил он, комментируя положения закона.

Кинолог предложил проработать текст самого закона вместо того, чтобы принимать десятки подзаконных актов.

Список запрещенных к содержанию в квартирах животных не устроил ряд зоозащитников. Они пояснили, что в нем указаны звери и птицы, которых уже защищают статьи о защите краснокнижных животных Уголовного кодекса. Принятый Госдумой закон, таким образом, снизит ответственность за обращение с редкими видами.

По-прежнему непроработанным остается вопрос о том, куда отправятся конфискованные из квартир "запрещенные животные".

Активист "Альянса защитников животных" Юрий Корецких попросил законодателей исключить попадание таких животных в охотхозяйства.

"Там им грозит смерть, с учетом того, что сейчас готовится закон о вольерной охоте, и можно будет их расстреливать в вольерах. В охотхозяйствах вы никак не контролируем жизнь животных", — сказал зоозащитник.

"Больным местом" остаются и требования к использованию животных в развлекательных целях.

Минприроды подготовило подзаконные акты, но Минэкономразвития отправило их на доработку, поскольку они касаются регулирования коммерческой деятельности.

Единственное принятое ограничение касается запрета продажи собак и кошек в зоомагазинах.

Помимо зоозащитников, на заседании круглого стола присутствовала и другая сторона: режиссер Дмитриий Куклачев, сын известного дрессировщика кошек Юрия Куклачева, попросил остановить пропаганду запрета использования животных в цирках и защитить цирки-шапито.

"У нас в стране – 15 профессиональных цирков шапито, которые работают в соответствии со всеми нормами. В стационарных цирках не хватает мест, поэтому шапито остается единственным местом работы для цирковых артистов. Животные в этих цирках порой содержатся в лучших условиях, чем в стационарных цирках. Если мы закроем шапито, сотни артистов останутся без работы", — сказал Куклачев.