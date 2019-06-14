Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 км/ч

В Минтрансе разработали проект нового стандарта (ГОСТ), согласно которому владельцы автомагистралей получат право поднимать скоростной лимит со 110 км/ч до 130 км/ч на некоторых федеральных дорогах. Об этом пишет "Коммерсант".

Речь идет только о платных участках на трассах М-4 ("Дон") и М-11 ("Москва - Санкт-Петербург"), оператором которых является компания "Автодор".

Для того чтобы стандарт мог быть применен к участку дороги, на нем в течение года, в частности, не должно быть очагов ДТП (не более трех аварий на километровом отрезке). Кроме того, колейность допускается глубиной не более 15 мм.

Разработка нового стандарта ведется на фоне дискуссии по поводу ограничений скорости. Ранее сообщалось, что правительство РФ поручило МВД и Минтрансу разработать предложения по возвращению штрафов за превышение скорости в 10-20 километров в час.

Предлагается введение штрафа в 500 рублей за превышение скоростного лимита. При этом в МВД считают, что такой штраф должен действовать только в пределах населенных пунктов.