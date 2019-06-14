Коммунисты выдвинули лидера "диванных войск" на довыборы в Тюменскую областную думу

Региональное политбюро партии КПРФ выдвинуло кандидатуру лидера общественного движения "диванные войска" Анатолия Княжева в Тюменскую областную думу. Об этом корреспонденту Накануне.RU сообщила лидер тюменских коммунистов Тамара Казанцева.

Еще двое претендентов - коммунисты Андрей Ким и Александр Моргун поддержки однопартийцев не получили.

Отметим, что лидер общественного движения "полковник диванных войск" Анатолий Княжев, который активно участвовал и организовывал "мусорные" протесты в Тюмени, изначально назывался коммунистами как основной кандидат для участия в довыборах. В ближайшее время документы будут поданы в областной избирком.

Напомним, довыборы пройдут по Калининскому одномандатному избирательному округу №19 в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Олега Чемезова. Он перешел на работу в соседний регион и получил пост заместителя губернатора Свердловской области.

От "Единой России" в довыборах будет участвовать победитель праймериз руководитель компании "Мостострой 11" Николай Руссу. От "Справедливой России" - бывший коммунист Максим Карпиков. В ЛДПР пока не называют имени своего кандидата, однако сообщалось, что им может стать депутат гордумы Мурат Тулебаев.