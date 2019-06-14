11 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область
кулак (2019) | Фото: Накануне.RU

Уральский бизнесмен втыкал в ребенка иголки и заставлял носить электроошейник. Наказан условно (!)

45-летний бизнесмен из столицы Урала наказан за издевательства над сыном подчинённой, которые он устроил в загородном доме, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления СКР.
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Мучили ребёнка в 2014-16 гг., тогда ему было пять-семь лет. Местом действия стал загородный дом бизнесмена, расположенный недалеко от Нижнего Тагила. Предприниматель знал мальчика, потому что тот был сыном его подчинённой. Злоумышленник, в частности, втыкал в руку ребенка иголки, избивал его прутом, а также заставил его носить ошейника, который бил маленького пострадавшего током.

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мучитель здоров, однако его самооценка противоречива: преступник мнит себя гением, но доказывает это издевательствами над слабыми. Во время расследования он назвал свои поступки "воспитанием ребёнка, о котором его попросила мать мальчика". Суд оценил такие методы воздействия в четыре года лишения свободы условно с трёхлетним испытательным сроком.

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Уральский бизнесмен втыкал в ребенка иголки и заставлял носить электроошейник. Наказан условно (!)

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Теги: издевательства, иглы, электрошокер, ошейник



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Развитие сюжета:

Ранее 17.06.2019 15:07 Мск Прокуратура обжалует мягкий приговор нижнетагильскому бизнесмену, который издевался над ребенком

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