Уральский бизнесмен втыкал в ребенка иголки и заставлял носить электроошейник. Наказан условно (!)

45-летний бизнесмен из столицы Урала наказан за издевательства над сыном подчинённой, которые он устроил в загородном доме, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления СКР.

Мучили ребёнка в 2014-16 гг., тогда ему было пять-семь лет. Местом действия стал загородный дом бизнесмена, расположенный недалеко от Нижнего Тагила. Предприниматель знал мальчика, потому что тот был сыном его подчинённой. Злоумышленник, в частности, втыкал в руку ребенка иголки, избивал его прутом, а также заставил его носить ошейника, который бил маленького пострадавшего током.

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мучитель здоров, однако его самооценка противоречива: преступник мнит себя гением, но доказывает это издевательствами над слабыми. Во время расследования он назвал свои поступки "воспитанием ребёнка, о котором его попросила мать мальчика". Суд оценил такие методы воздействия в четыре года лишения свободы условно с трёхлетним испытательным сроком.