11 Октября 2020
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Политика Челябинская область Уральский ФО
челябинск дыши в мэрии (2018) | Фото: стоп гок

Текслера начали "мочить". И это не соперники по выборам

В Челябинске подана заявка на проведение шествия на центральной улице Кирова (т. н. "челябинский Арбат") 23 июня под лозунгами "Такой Текслер нам не нужен!". Заявку в мэрию отнесли представители движения "Челябинск, дыши!", которые в декабре прошлого года при прежнем губернаторе уже проводили аналогичное мероприятие, передает корреспондент Накануне.RU.

Пока неизвестно, какова будет реакция челябинских чиновников на подобный радикализм экологических активистов, учитывая приближающиеся выборы губернатора в сентябре.

Между тем, сами активисты объясняют раздражение действиями врио губернатора Алексея Текслера тем, что он волей или неволей дал старт проекту по рекультивации Коркинского разреза, который планируется засыпать "хвостами" с Томинского горно-обогатительного комбината. Именно это больше всего раздражает представителей движений "Челябинск, дыши!", "Стоп-ГОК" и прочих активистов, выступающих против проекта "Русской медной компании" (РМК).

Ко всему прочему, активисты разочарованы тем обстоятельством, что занявший в марте пост врио губернатора Челябинской области Текслер так и не нашел времени для встречи и обсуждения этой проблемы, о чем мы рассказывали.

В декабре прошлого года после практически "штурма" челябинской мэрии активистами власти разрешили проведение шествия по улице Кирова с экологическими требованиями. В итоге на акцию тогда собралось несколько сотен человек, в руках протестующие держали лозунги с требованиями к местным промышленникам и владельцам предприятий снизить выбросы, звучали и политические требования, например, об отставке действовавшего губернатора Бориса Дубровского и возвращении прямых выборов мэра Челябинска.

челябинск дыши, стоп-гок в мэрии(2018)|Фото: стоп гок, Александр Яковлев

Ранее сообщалось, что 5 июня Алексей Текслер подал документы для участия в выборах губернатора Челябинской области как самовыдвиженец. Ожидается, что его соперниками на выборах 8 сентября станут как минимум два представителя политических партий – КПРФ и ЛДПР.

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Текслера начали "мочить". И это не соперники по выборам

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Теги: Алексей Текслер, Челябинск дыши, Стоп-ГОК, выборы, протест, Такой Текслер нам не нужен!



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Развитие сюжета:

Ранее 21.06.2019 12:42 Мск Лидеры движения "Челябинск, дыши!" пытаются согласовать протестную акцию против врио губернатора Текслера

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