11 Октября 2020
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Политика В России В бывшем СССР ДНР и ЛНР
коллаж, Донецк, ДНР, паспорт РФ (2019) | Фото: Накануне.RU

В Ростовскую область выехали первые 34 жителя ДНР для получения гражданства РФ

Первая группа жителей ДНР сегодня выехала в село Покровское Ростовской области для получения паспортов Российской Федерации. Всего их 34 человека. Об этом заявил начальник миграционной службы МВД ДНР Владимир Краснощека.
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По его словам, дальше планируется ежедневно доставлять граждан на территорию РФ согласно спискам. Всего на сегодняшний день от жителей ДНР принято уже более 8 тыс. пакетов документов на получение гражданства РФ. Из них 7,5 тыс. направлены в Россию.

Так как все отделения миграционной службы ДНР начали принимать заявления 7 мая, то это количество заявлений принято за 25 рабочих дней, т.е. в среднем принимается более 300 заявлений в день. При такой интенсивности к концу года можно ожидать более 40 тыс. заявок на получение гражданства РФ. Первые заявки были поданы 4 мая, т.е. рассматривались чуть более месяца. Согласно указу, предельный срок - три месяца.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке", дающий право на это жителям ДНР и ЛНР, имеющим паспорт республик.

Глава ДНР Денис Пушилин вчера свои указом поручил организовать централизованный выезд граждан в Россию для получения российских паспортов: МГБ и Миндоходов поручено обеспечить беспрепятственный и первоочередной пропуск транспортных средств в пунктах пропуска, Минтрансу - выделить автобусы, а Минздраву - обеспечить сопровождение медиков.

Отметим, что вчера брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своем Twitter написал, что лидеры ЕС на саммите 20-21 июня планируют принять решение, в котором заявят о непризнании российских паспортов, полученных жителями ДНР и ЛНР. Тем самым нарушив нарушив одно из основополагающих прав человека и гражданина и "забыв" свою же практику, ведь многие страны ЕС предоставляют свое гражданство в упрощенном порядке людям, живущим в других странах, но культурно близким.

Как ранее сообщало Накануне.RU, правительство Украины решило объявить гражданство РФ жителей ДНР и ЛНР "недействительным". Также Киев готовит новый санкционный список и будет лишать всех соцвыплат обладателей российских паспортов.

Накануне.RU писало о том, что в первый день подачи документов дончане "штурмовали" миграционную службу.

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В Ростовскую область выехали первые 34 жителя ДНР для получения гражданства РФ

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Теги: ДНР, ЛНР, Донбасс, паспорт РФ, гражданство РФ



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