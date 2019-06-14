В Ростовскую область выехали первые 34 жителя ДНР для получения гражданства РФ

Первая группа жителей ДНР сегодня выехала в село Покровское Ростовской области для получения паспортов Российской Федерации. Всего их 34 человека. Об этом заявил начальник миграционной службы МВД ДНР Владимир Краснощека.

По его словам, дальше планируется ежедневно доставлять граждан на территорию РФ согласно спискам. Всего на сегодняшний день от жителей ДНР принято уже более 8 тыс. пакетов документов на получение гражданства РФ. Из них 7,5 тыс. направлены в Россию.

Так как все отделения миграционной службы ДНР начали принимать заявления 7 мая, то это количество заявлений принято за 25 рабочих дней, т.е. в среднем принимается более 300 заявлений в день. При такой интенсивности к концу года можно ожидать более 40 тыс. заявок на получение гражданства РФ. Первые заявки были поданы 4 мая, т.е. рассматривались чуть более месяца. Согласно указу, предельный срок - три месяца.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке", дающий право на это жителям ДНР и ЛНР, имеющим паспорт республик.

Глава ДНР Денис Пушилин вчера свои указом поручил организовать централизованный выезд граждан в Россию для получения российских паспортов: МГБ и Миндоходов поручено обеспечить беспрепятственный и первоочередной пропуск транспортных средств в пунктах пропуска, Минтрансу - выделить автобусы, а Минздраву - обеспечить сопровождение медиков.

Отметим, что вчера брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своем Twitter написал, что лидеры ЕС на саммите 20-21 июня планируют принять решение, в котором заявят о непризнании российских паспортов, полученных жителями ДНР и ЛНР. Тем самым нарушив нарушив одно из основополагающих прав человека и гражданина и "забыв" свою же практику, ведь многие страны ЕС предоставляют свое гражданство в упрощенном порядке людям, живущим в других странах, но культурно близким.

Как ранее сообщало Накануне.RU, правительство Украины решило объявить гражданство РФ жителей ДНР и ЛНР "недействительным". Также Киев готовит новый санкционный список и будет лишать всех соцвыплат обладателей российских паспортов.

Накануне.RU писало о том, что в первый день подачи документов дончане "штурмовали" миграционную службу.