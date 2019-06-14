Путин объявил даты проведения саммита ШОС, к которому готовится Челябинск

Саммит ШОС в России пройдет 22-23 июля 2020 года. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, выступая на саммите организации в Бишкеке, передает корреспондент Накануне.RU.

"Приглашаем вас, уважаемые коллеги, на следующее заседание Совета глав государств ШОС 22-23 июля 2020 в России", — сказал Владимир Путин.

Отметим, скептики до последнего предполагали, что у Челябинска могут отнять право проведения саммита из-за невысокой степени готовности объектов. Карт-бланш на подготовку был дан врио губернатора Алексею Текслеру после отставки Бориса Дубровского. Официально указ о проведении саммитов в Челябинске Владимир Путин подписал в марте 2018 года.