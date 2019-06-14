Дмитрий Шепелев рассказал о самом строгом наказании для сына Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, как воспитывает шестилетнего сына Платона, родившегося в гражданском браке Шепелева и певицы Жанны Фриске.

В Instagram Дмитрий пишет: "Слушайте, как вы наказываете детей, чтобы они слушались? Я всегда был мягким отцом, даже чересчур. Ну, раскрасил ребенок пол фломастерами, и ладно, давай сфотографирую, потом посмеемся. Но ребенок взрослеет и вместе с ним взрослеют шалости. Вот из последнего: "Папа, мы тут напИсали в ванную..." Смеюсь, но выдаю перчатки, тряпку - убирайте раз так. Или вот еще. Я прошу не бегать после сказки на ночь. Потому что потом начинаются прятки под кроватью, а потом "посиди со мной еще", "ой, мне страшно", "ой, не могу заснуть". Поэтому, кто встал - тому штраф - день без сладкого. Самое строгое, что я когда либо делал - это три дня без сладкого и без мультфильмов. И что вы думаете - не работает, потому что папа добрый, папа всё простит. И вот что мне делать? Я ведь понимаю, помню по себе, детство самое сладкое время для шалостей. Но ведь и голову пора включать, чай уже 6 лет! Короче, как быть строгим, расставить границы и оставаться при этом другом? Вот вы что делаете? Только не говорите, что бьете".

В сети Дмитрию многие в шутку советуют обратиться за советами к Яне Рудковской. Жесткие методы воспитания продюсера уже стали притчей во языцех. Сыну Рудковской и Евгения Плющенко тоже шесть лет, но едва ли мальчик может сильно забаловать, например, как отпрыск Шепелева и Фриске. У Гнома Гномыча (так Рудковская называет сына) расписанный вперед на недели график, иногда мальчик спит на раскладушке в ледовом дворце между тренировками, а иногда его наказывают тем, что отправляют в темную комнату. Отлучением от сладкого его тоже едва ли накажешь – кроме фигурного катания Гном снимается в фотосессиях для глянцевых журналов, поэтому родители очевидно следят за его диетой.