В Екатеринбурге из-за пожара в торговом центре "Карнавал" эвакуированы 1,5 тысячи человек

В торговом центре "Карнавал" произошёл пожар. Посетителей и персонал эвакуировали, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления МЧС.

Сообщение о том, что в павильоне на цокольном этаже ТЦ загорелись элементы токарного станка сервисной мастерской, поступило спасателям в 11.56. Возгорание потушили до приезда огнеборцев.

Персонал торгового центра эвакуировал около 1,5 тыс. человек. Пострадавших нет.