11 Октября 2020
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обрушение в Мега Дыбенко в Петербурге (2019) | Фото:vk.com/spb_today

В Петербурге на парковке ТЦ "Мега Дыбенко" обрушился потолок

В Петербурге в торговом центре "Мега Дыбенко" рухнул потолок на парковке.

Об инциденте сообщили очевидцы в соцсетях. По их словам, он произошел при демонтаже стяжки - рабочие случайно сломали плиты перекрытия.

На фото видно, что конструкции рухнули на припаркованный автомобиль. О пострадавших не сообщается.

обрушение в Мега Дыбенко в Петербурге(2019)|Фото:vk.com/spb_today

обрушение в Мега Дыбенко в Петербурге(2019)|Фото:vk.com/spb_today

В прошлом году в московском ТЦ Columbus обрушились несколько ступеней эскалатора. Сам торговый центр продолжил работать в обычном режиме. Никто не пострадал.

Инцидентом заинтересовался Следственный комитет. Следователи изучали техническую документацию и допрашивали сотрудников центра, отвечающих за эксплуатацию подъемного устройства.

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В Петербурге на парковке ТЦ "Мега Дыбенко" обрушился потолок

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Теги: парковка, тц мега дыбенко



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