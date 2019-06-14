В Петербурге на парковке ТЦ "Мега Дыбенко" обрушился потолок

В Петербурге в торговом центре "Мега Дыбенко" рухнул потолок на парковке.

Об инциденте сообщили очевидцы в соцсетях. По их словам, он произошел при демонтаже стяжки - рабочие случайно сломали плиты перекрытия.

На фото видно, что конструкции рухнули на припаркованный автомобиль. О пострадавших не сообщается.

В прошлом году в московском ТЦ Columbus обрушились несколько ступеней эскалатора. Сам торговый центр продолжил работать в обычном режиме. Никто не пострадал.

Инцидентом заинтересовался Следственный комитет. Следователи изучали техническую документацию и допрашивали сотрудников центра, отвечающих за эксплуатацию подъемного устройства.