Родительский комитет требует уволить учительницу-"почерковеда" из Екатеринбурга, заставившую детей писать ругательство

Екатеринбург в очередной раз вошёл в топ новостей, когда выяснилось, что в конце мая в лицее имени Дягилева один из первоклассников написал на парте "ж***а". Поскольку никто из "подозреваемых" не признался, учительница решила вычислить хулигана по почерку - всех детей в классе заставили написать это слово. Автора надписи установили, а родители написали жалобу в городской департамент образования. В июне, когда история вышла за порог школы, педагогу объявили выговор. При этом лингвисты считают вышеназванное слово вульгарным, но цензурным, поэтому выговор при желании можно оспорить.

По мнению руководителя Уральского родительского комитета (УРК) Евгения Жабреева, учительницу следует уволить, так как речь идёт о нанесении тяжёлой психической травмы несовершеннолетним.

"Взрослый человек, педагог, ни в коем случае не должен был допустить такой сценарий развития ситуации, – заявил он Накануне.RU. – Не знаю, что двигало учительницей, когда она решила "поиграть в детектива", но в итоге было оказано колоссальное давление не семилетних первоклашек, которые даже не подростки. Уверен – детям нанесена тяжёлая психическая травма. За такие действия выговора мало – провинившуюся следует уволить, чтобы сберечь здоровье других малышей".

Жабреев считает, что проведённое в лицее "почерковедческое расследование", возможно, связано с неадекватностью самого педагога из-за проблем вне школы – бытовых или семейных.

"Таких людей нельзя допускать к работе с несовершеннолетними, – полагает глава УРК. – Ведь она, по сути, издевалась над детьми, которые испытали стресс от психического насилия. И директор образовательного учреждения тоже должен ответить по всей строгости".