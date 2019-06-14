В Перми приступают к ликвидации троллейбусов: запущен новый автобусный маршрут

В Перми с завтрашнего дня начинает работу новый автобусный маршрут, который частично заменит троллейбус, сообщили Накануне.RU, в пресс-службе администрации Перми.

15 июня начинает работу автобусный маршрут №50 "Улица Гусарова - станция "Пермь-II". Он частично заменит троллейбус №5. Всего на маршруте 16 транспортных единиц, как автобусов, так и троллейбусов.

В дорожном департаменте Перми отмечают, что каждый день на маршруте будут работать пять автобусов и 11 троллейбусов. Курсировать они будут с интервалом семь-восемь минут в часы пик.

С 1 июля в городе планируется все троллейбусное движение заменить автобусным в связи с предстоящей реконструкцией Комсомольского проспекта.

Напомним, ранее в Перми обсуждался переход на новую транспортную модель. Ожидается, что с 2020 г. в рамках транспортной реформы в городе будет введен дифференцированный тариф. Проект нового тарифного меню, в котором будет предусмотрена наличная и безналичная оплата проезда, ограниченное или неограниченное количество поездок сейчас разрабатывает специально созданная рабочая группа. В случае успеха опыт Перми предлагается распространить на весь край.