В Кургане в выходные прогнозируется минусовая температура на почве

В Кургане на грядущих выходных прогнозируются заморозки на почве.

Ночью 14 июня, а также 15 и 16 июня местами по области ожидаются заморозки в воздухе и на почве до -2 градусов, сообщили Накануне.RU в курганском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Дачников просят отнестись к ситуации со всей серьезностью и укрыть саженцы и посевы культур.

По прогнозам синоптиков, теплая погода установится лишь на следующей неделе.