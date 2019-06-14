В Кургане в выходные прогнозируется минусовая температура на почве
В Кургане на грядущих выходных прогнозируются заморозки на почве.
Ночью 14 июня, а также 15 и 16 июня местами по области ожидаются заморозки в воздухе и на почве до -2 градусов, сообщили Накануне.RU в курганском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Дачников просят отнестись к ситуации со всей серьезностью и укрыть саженцы и посевы культур.
По прогнозам синоптиков, теплая погода установится лишь на следующей неделе.