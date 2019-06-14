"Южуралмост" требует признать недействительным решение ФАС по делу о картельном сговоре

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению заявление АО "Южуралмост" к Федеральной антимонопольной службе России. В качестве третьих лиц по делу привлечены бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский и региональный миндортранс. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражный дел, передает корреспондент Накануне.RU.

Дата рассмотрения пока не назначена.

"Южуралмост" требует признать недействительным решение ФАС.

Напомним, 18 марта Федеральная антимонопольная служба признала наличие двух антиконкурентных соглашений на челябинских дорожных аукционах на общую сумму почти 2,4 млрд руб. Все контракты заключались с АО "Южуралмост" при снижении цены контрактов не более 1,5%. Одним из участников сговора признан Борис Дубровский.

Результатом этого сговора стало ограничение конкуренции на рынке строительства, реконструкции и ремонта автодорог на Южном Урале. Так, "Южуралмост", с которым было заключено более 90% соответствующих контрактов, стал монополистом в этой сфере.

На этом фоне Борис Дубровский подал в отставку.