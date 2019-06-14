У некоторых версий истребителя F-35 выявили проблемы при полете на сверхзвуке

У некоторых версий американского истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 возникли проблемы. Как сообщает издание Defense News, речь идет о полетах на сверхзвуковых скоростях – якобы, самолеты могут двигаться на них только короткое время, иначе возникает риск повреждения и потери "невидимости".

Речь идет о версиях F-35B (поставляется для Корпуса морской пехоты США и королевского флота Великобритании) и F-35C (поставляется для ВМС США).

Издание пишет, что обнаруженные проблемы производитель отнес к категории 1, которая представляет наиболее серьезный тип дефектов. Сообщается, что впервые недостатки были обнаружены в конце 2011 года еще на этапе испытаний.

Представитель Пентагона заявил, что военное командование "предпримет шаги для смягчения проблемы", но, в то же время, не будет отказываться от эксплуатации самолетов. Вероятно, просто будут ограничены полеты на сверхзвуковых скоростях. Представитель же производителя – компании Lockheed Martin – заметил, что проблемы были выявлены только на испытаниях, в условиях максимальных и экстремальных перегрузок, которые едва ли могут быть реализованы в условиях эксплуатации, даже если речь идет о боевых действиях.