11 Октября 2020
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Экономика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
очистные сооружения (2012) | Фото: newsland.ru

"Корпорация развития" назвала новую дату завершения ямальского долгостроя

"Строительная компания развития" (дочерняя структура "Корпорации развития") проводит торги на достройку первой очереди канализационно-очистных сооружений в районе Коротчаево Нового Уренгоя. Закупка у единственного поставщика опубликована на портале госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Объект будет достраивать"Уралстройинвест", который уже выполнял работы по заказу "Строительной компании развития" в рамках шестистороннего соглашения с "Транснефтью". Компания возводила спортивно-оздоровительный комплекс и девятиэтажный жилой дом.

Стоимость закупки - 176,7 млн руб. Завершить работы подрядчик должен к концу 2019 г.

Производительность первого этапа КОС - 2500 м³/сутки. Ранее предполагалось, что очистные сооружения будут сданы в ноябре 2019 г. При этом в начале 2018 г. говорилось о 80%-ной готовности объекта, запуск планировалось осуществить в июне 2018 г.

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"Корпорация развития" назвала новую дату завершения ямальского долгостроя

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Теги: Строительная компания Развития, Корпорация развития, очистные сооружения в районе Коротчаево



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Ранее 08.04.2019 08:55 Мск "Дочка" "Корпорации развития" проводит аудит ямальского долгостроя

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