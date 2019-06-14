11 Октября 2020
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Общество За рубежом
Орнелла Мути, актриса (2015) | Фото:lichnosti.net

Итальянский суд подтвердил приговор Орнелле Мути за прогул спектакля ради ужина с Путиным

Кассационный суд Италии подтвердил приговор известной актрисе Орнелле Мути, пропустившей спектакль в городе Порденоне.

В 2010 году Мути отказалась участвовать в спектакле, предоставив, как выяснилось, фальшивую медицинскую справку. Ее приговорили к полугоду тюрьмы и штрафу.

Альтернативой шести месяцам тюрьмы может стать компенсация театру со стороны актрисы в размере €30 тысяч, сообщает Regnum.

Напомним, актриса должна была сыграть главную роль в спектакле Театра Джузеппе Верди в городе Порденоне, но отказалась выступать, якобы из-за "приступа ларинготрахеита".

В течение нескольких дней после инцидента в СМИ появились сообщения, что вечером 10 декабря Орнелла Мути участвовала в благотворительном ужине в Санкт-Петербурге с занимавшим на тот момент пост премьер-министра России Владимиром Путиным и американским актером Кевином Костнером.

На приеме, посвященном борьбе с детскими онкологическими и офтальмологическими заболеваниями, также присутствовали Жерар Депардье, Микки Рурк, Голди Хоун, Венсан Кассель, Моника Белуччи, Курт Рассел, Шэрон Стоун и другие знаменитости.

Кассационный суд смягчил решение суда первой инстанции, вынесенное в 2015 году.

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Итальянский суд подтвердил приговор Орнелле Мути за прогул спектакля ради ужина с Путиным

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Теги: орнелла мути, владимир путин



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