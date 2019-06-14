11 Октября 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Олени (2016) | Фото: пресс-служба &quot;Газпромнефть-Муравленко&quot;

В ямальской тундре произошел падеж оленей. Власти заявляют, что контролируют ситуацию

В Тазовском районе произошел падеж оленей. Тундровики связывают причину с плохой погодой и скудностью пастбищ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации района.

По информации замглавы администрации района Прокопия Тэсиды, сообщение о падеже северных оленей от тундрового населения поступило в начале июня. Отмечается, что падеж небольшой и прошел в рамках естественного отбора.

"В агропромышленных предприятиях муниципалитета - Совхозе "Антипаютинский" и сельскохозяйственном кооперативе "Тазовский" отход оленпоголовья и молодых телят в пределах нормы. Ситуацию мы держим на контроле. Сейчас погода в районе нормализовалась, поэтому, думаю, что олени будут чувствовать себя хорошо", - заявил Прокопий Тэсида.

В пресс-службе районной администрации подчеркнули, что ежегодно местные власти оказывают оленеводам различные меры поддержки. На 2019 г. закуплено восемь тонн комбикорма и около двух тонн соли лизунца. Основную часть помощи тундровикам передали в дни Слетов оленеводов. Кроме этого, всем хозяйствам были выделены аптечки с ветеринарными препаратами. Их содержимое насчитывает до 11 наименований.

Напомним, в конце марта – начале апреля прошлого года сотрудники МОПа "Ямальское", которые пасли оленей в Сеяхинской тундре, пожаловались на массовый падеж животных. Потери самого предприятия составили 400 животных, частники потеряли еще около 600 голов. Среди причин трагедии называли плохое состояние пастбищ: животным трудно добыть себе еду. Предприятие было ликвидировано.

В 2016 г. Ямальский район стал эпицентром вспышки сибирской язвы. Начался массовый падеж оленей, погибло более двух с половиной тысяч животных. Кроме того, госпитализировали 97 человек. Замруководителя Россельхознадзора Николай Власов заявлял: фактически после перестройки на Ямале не прививали оленей против сибирской язвы. Хотя выпасаются животные в неблагополучной зоне. Позже Дмитрий Кобылкин, занимавший тогда пост губернатора арктического региона, признал, что отмена вакцинации на Ямале – большая ошибка.

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В ямальской тундре произошел падеж оленей. Власти заявляют, что контролируют ситуацию

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Теги: падеж оленей, пастбища, тундровики



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