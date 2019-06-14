11 Октября 2020
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Общество Свердловская область
Нур-Усман, мечеть (2017) | Фото: Накануне.RU

Мусульмане Свердловской области попросили главу Татарстана помочь построить в Екатеринбурге мечеть

Мусульмане Среднего Урала написали главе Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой поспособствовать появлению в Екатеринбурге мечети, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, участок для строительства мечети вблизи тогда ещё не снесённой недостроенной телебашни верующие получили в 2006 году при поддержке тогдашнего губернатора Эдуарда Росселя. Ради будущего ледового дворца МУГИСО предложило мусульманам съехать, не выделив взамен никаких достойных альтернатив. Всё это время им приходится молиться в походных условиях. Депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских на фоне противостояния "храм – сквер" предложил построить-таки мечеть в Екатеринбурге.

Председатель региональной общественной организации "Конгресс татар" Ринат Аскаров направил письмо президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой поддержать верующих в стремлении возвести в столице Среднего Урала Соборную мечеть, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного Духовного управления мусульман. В нём говорится, что "больше 10 лет мусульманская община Екатеринбурга, местная мусульманская интеллигенция фактически жили идеей возведения Соборной мечети. Община "Нур-Усман" предпринимала энергичные действия по налаживанию прямого диалога с областным правительством с целью реанимировать проект по созданию Площади мира и Согласия". При этом в городе, где живёт много последователей Аллаха, всего две мечети, "а число православных храмов продолжает неумолимо расти".

Нур-Усман, мечеть(2017)|Фото: Накануне.RU

"К сожалению, установить прямой диалог с губернатором Евгением Куйвашевым не удалось. На обращения председателя Духовного управления мусульман России муфтия шейха Равиля Гайнутдина, как и председателя регионального управления Артура Мухутдинова, получили стандартные отписки, равно как и письмо в защиту строительства, подписанное пятью с лишним тысячами верующих", - говорится в письме.

Также его автор говорит о том, что площадь спорного участка позволяет построить и Ледовую арену, и Соборную мечеть, не хватает только доброй воли властей различных уровней и инвесторов.

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Мусульмане Свердловской области попросили главу Татарстана помочь построить в Екатеринбурге мечеть

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Теги: мусульмане, соборная мечеть, Рустам Минниханов



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