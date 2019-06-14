Губернатор Александр Гусев поздравил земляков: Наш край и в мирное, и в военное время служил надежной опорой для страны

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поздравил земляков с 85-летием образования региона, передает корреспондент Накануне.RU. Торжественная церемония, на которой губернатор вручил государственные награды РФ и награды Воронежской области в связи с празднованием Дня России и 85-летием образования Воронежской области, прошла в большом зале здания облправительства.

На церемонии присутствовали руководители исполнительной и законодательной власти региона, федеральных органов власти, правоохранительных структур, главы администраций муниципальных образований области, представители общественных организаций и духовенства.

Александр Гусев обратился к землякам, отметил успехи Воронежской области в сельском хозяйстве и промышленности, вспомнил знаменитых уроженцев Воронежской земли. "Наш край и в мирное, и в военное время служил надежной опорой для страны. Вся его история – пример самоотверженного движения вперед. Воронежская область всегда славилась не только трудовыми достижениями. Мы гордимся тем, что наша земля дала миру много выдающихся ученых, литераторов, деятелей искусства. Разменяв девятый десяток, область остается молодым по духу регионом: у нас учится более 100 тысяч студентов, работают десятки вузов, колледжей и техникумов. Наша молодежь задает тренды в общественной жизни, активно занимается волонтерством, участвует в реализации социально значимых проектов и инициатив. Мы верим: у Воронежской области – прекрасное будущее, и строить его предстоит при активном участии всех воронежцев. Именно люди – самое главное достояние края", - сказал губернатор.

Глава региона зачитал приветственный адрес к 85-летию образования Воронежской области от заместителя председателя Правительства РФ Алексея Гордеева. Поздравления и теплые пожелания прислали также председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко и полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев. Приветственное слово от Валентины Матвиенко зачитал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, а от полпреда Президента в ЦФО – главный федеральный инспектор по Воронежской области Александр Солодов.

"Сегодня Воронежская область обладает значительным экономическим, научным и культурным потенциалом. Органы государственной власти в регионе многое делают для привлечения инвестиций и поддержки предпринимательской деятельности, реализуют социально значимые проекты на территории области", - говорилось в приветствии спикера Совета Федерации. От себя Владимир Нетёсов пожелал всем жителям Воронежской области побед и достижений процветания, здоровья и мира.

Полпред Президента Игорь Щёголев отметил, что Воронежская область – не просто динамично развивающийся регион, но и один из лидеров Центрального федерального округа, а реализация национальных проектов и совместная плодотворная работа власти и населения обеспечат области новый прорыв.

После поздравлений Александр Гусев вручил награды жителям Воронежской области: орден Мужества, почетный знак правительства Воронежской области «Благодарность от земли Воронежской», почетный знак «За добросовестный труд и профессионализм», почетный знак «За добросовестную службу Воронежской области», медаль «За труды во благо земли Воронежской» и знаки отличия «За заслуги перед Воронежской областью». Кроме того, были присвоены почетные звания в сферах образования, здравоохранения, строительства и ракетно-космической промышленности РФ. Почетные дипломы «За доброту и милосердие» вручил митрополит Воронежский и Лискинский Сергий.

Кульминацией церемонии стало присвоение звания почетного гражданина Воронежской области. В день 85-летия со дня образования Воронежской области этого звание было присвоено народному артисту РФ Анатолию Гладневу, ветерану труда Вячеславу Зарубину, ректору Воронежского государственного педагогического университета Сергею Филоненко и члену попечительского совета АУК ВО «Историко-культурный центр «Дворцовый комплекс Ольденбургских» Татьяне Гордеевой.

После церемонии награждения Александр Гусев вместе с представителями землячества «Воронежцы в Москве», прибывшими на празднование, возложил цветы к памятнику известному государственному деятелю, почетному гражданину Воронежской области Виталию Воротникову.