Отстающие регионы получили министров-кураторов: Курганскую область закрепили за Силуановым

11 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Курганская область Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Уральский ФО В России
Антон Силуанов (2019) | Фото: Накануне.RU

Отстающие регионы получили министров-кураторов: Курганскую область закрепили за Силуановым

Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров. Об этом пишет газета "Ведомости", ссылаясь на письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву от его заместителя Виталия Мутко.

О том, что у регионов с низким уровнем социально-экономического развития появятся кураторы из числа членов Правительства, глава кабмина объявил во время отчета в Госдуме. Он отметил, что для таких субъектов будут подготовлены дополнительные меры поддержки.

По данным издания, министр экономического развития Максим Орешкин будет курировать три региона - республики Алтай, Карелия и Тува. Министру финансов Антону Силуанову "передали" Курганскую область.

Министр строительства Владимир Якушев будет отвечать за Республику Марий Эл, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев – за Адыгею, министр труда Максим Топилин - за Алтайский край.

Члены правительства должны подготовить комплекс мер ускоренного развития регионов, определив для каждого из них приоритетные направления развития, и следить за его выполнением.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

Отстающие регионы получили министров-кураторов: Курганскую область закрепили за Силуановым

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: регионы, кураторы, министры



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.04.2019 13:15 Мск У бедных регионов появится куратор из числа министров

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети