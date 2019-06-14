Отстающие регионы получили министров-кураторов: Курганскую область закрепили за Силуановым

Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров. Об этом пишет газета "Ведомости", ссылаясь на письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву от его заместителя Виталия Мутко.

О том, что у регионов с низким уровнем социально-экономического развития появятся кураторы из числа членов Правительства, глава кабмина объявил во время отчета в Госдуме. Он отметил, что для таких субъектов будут подготовлены дополнительные меры поддержки.

По данным издания, министр экономического развития Максим Орешкин будет курировать три региона - республики Алтай, Карелия и Тува. Министру финансов Антону Силуанову "передали" Курганскую область.

Министр строительства Владимир Якушев будет отвечать за Республику Марий Эл, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев – за Адыгею, министр труда Максим Топилин - за Алтайский край.

Члены правительства должны подготовить комплекс мер ускоренного развития регионов, определив для каждого из них приоритетные направления развития, и следить за его выполнением.