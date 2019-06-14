Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде

Сотрудникам МВД РФ разрешили выезжать на отдых в Турцию и Таиланд. Глава министерства Владимир Колоколькцев подписал документ, отменяющий запрет, действовавший с 2014 года.

Кроме того, как сообщает "Коммерсант", полицейских поставили в известность об отмене ограничений 12 июня. Ранее сотрудник полиции, желавший посетить страны, не рекомендованные в списке, должен был обратиться с соответствующим заявлением, которое рассматривала комиссия из непосредственного начальника, представителей кадровой службы и управления собственной безопасности.