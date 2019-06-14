СК заинтересовался отравлением двух сотрудниц водонасосной станции в Екатеринбурге

Следователи проверяют информацию об отравлении двух сотрудниц "Водоканала" в Екатеринбурге.

Сейчас проводится доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Свердловской области.

"По предварительным данным, ухудшение состояния здоровья сотрудниц произошло из-за возможного отравления веществом, применяемом в производственном цикле", - добавили в СК.

Напомним, двух работниц водонасосной станции госпитализировали сегодня около часа ночи. В пресс-службе предприятия Накануне.RU заявили, что на насосных станциях хлора нет. Утром были отобраны пробы воздуха внутри станции и снаружи. Присутствия или вредных веществ или следов того, что они когда-то были, не было.