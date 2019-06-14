11 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: om-saratov.ru

СК заинтересовался отравлением двух сотрудниц водонасосной станции в Екатеринбурге

Следователи проверяют информацию об отравлении двух сотрудниц "Водоканала" в Екатеринбурге.

Сейчас проводится доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Свердловской области.

"По предварительным данным, ухудшение состояния здоровья сотрудниц произошло из-за возможного отравления веществом, применяемом в производственном цикле", - добавили в СК.

Напомним, двух работниц водонасосной станции госпитализировали сегодня около часа ночи. В пресс-службе предприятия Накануне.RU заявили, что на насосных станциях хлора нет. Утром были отобраны пробы воздуха внутри станции и снаружи. Присутствия или вредных веществ или следов того, что они когда-то были, не было.

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СК заинтересовался отравлением двух сотрудниц водонасосной станции в Екатеринбурге

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Теги: Екатеринбург, Водоканал, станция, отравление, сотрудницы, СК, проверка



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Ранее 14.06.2019 08:48 Мск В Екатеринбурге "Водоканал" выясняет обстоятельства отравления двух сотрудниц насосной станции

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