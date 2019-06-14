В Челябинской области документы для участия в выборах губернатора подал представитель "Левого фронта"

Руководитель "Миасское Геологическое предприятие" Сергей Морозов ("Левый фронт") подал документы для участия в выборах губернатора Челябинской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облизбиркома, Морозов выдвинул свою кандидатуру в порядке самовыдвижения и стал четвертым претендентом на выборах губернатора.

Теперь в поддержку своего выдвижения ему необходимо собрать 13 тыс. 169 подписей избирателей и 266 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований.

Добавим, что Морозов стал победителем праймериз по выбору кандидата в губернаторы от лево-патриотических сил.