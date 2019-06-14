Построен первый железнодорожный путь Крымского моста

Строители сомкнули рельсы на первом пути железнодорожной части Крымского моста.

На главном участке была проведена стыковка двух звеньев - "Тамань" и "Керчь".

Длина колеи составила 19 км, на ее укладку ушло 5 тыс. тонн рельсов и 38 тысяч шпал, передает Regnum со ссылкой на инфоцентр "Крымский мост".

Ранее стало известно, что железнодорожная часть Крымского моста откроется раньше срока. Об этом в ходе рабочей поездки на полуостров сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих. Министр при этом напомнил о соответствующем пожелании Владимира Путина.

Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Симферополь - Москва и Севастополь - Санкт-Петербург. К лету 2020 года планируется открытие 11 железнодорожных маршрутов разной дальности.