11 Октября 2020
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На Крымском мосту уложили первые рельсы&#8205; (2018) | Фото: most.life

Построен первый железнодорожный путь Крымского моста

Строители сомкнули рельсы на первом пути железнодорожной части Крымского моста.

На главном участке была проведена стыковка двух звеньев - "Тамань" и "Керчь".

Длина колеи составила 19 км, на ее укладку ушло 5 тыс. тонн рельсов и 38 тысяч шпал, передает Regnum со ссылкой на инфоцентр "Крымский мост".

Ранее стало известно, что железнодорожная часть Крымского моста откроется раньше срока. Об этом в ходе рабочей поездки на полуостров сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих. Министр при этом напомнил о соответствующем пожелании Владимира Путина.

Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Симферополь - Москва и Севастополь - Санкт-Петербург. К лету 2020 года планируется открытие 11 железнодорожных маршрутов разной дальности.

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Построен первый железнодорожный путь Крымского моста

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Теги: крымский мост, железная дорога



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Ранее 08.10.2019 00:12 Мск Перенесен запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту
Ранее 11.09.2019 21:49 Мск На Крымском мосту устанавливают автоматику для движения поездов

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