Свердловские прокуроры предупредили родителей об опасности электросамокатов

В свердловской прокуратуре призвали родителей повысить бдительность в период летних школьных каникул.

За первую неделю июня в Свердловской области зафиксировано несколько случаев детского травматизма, более того, пятеро детей погибли при трагическом стечении обстоятельств. В прошлом году в летний период в дорожно-транспортных происшествиях погибло 16 детей, 364 получили травмы разной степени тяжести, на пожарах - 16 (49 травмированы), на водных объектах утонуло 16 ребятишек, а 11 - погибло в результате падения с высоты.

В этой связи в прокуратуре напомнили и о новомодных игрушках, которые все больше входят в обиход детей.

Как рассказала старший помощник прокурора Свердловской области по правовому обеспечению старший советник юстиции Вероника Гурышева, если родители решили подарить ребенку велосипед, роликовые коньки или тот же электросамокат, то плохого в этом ничего нет. Но только ни в коем случае нельзя забывать повторить с ребенком Правила дорожного движения, научить его безопасному использованию данных вещей, приобрести защитный шлем и другие приспособления.

"Что касается электросамоката, хоть он и не относится к транспортным средствам, скорость его движения может достигать 35-40 км/час. и вероятность травматизма при его использовании крайне высока. Поэтому при покупке данной вещи надо обязательно учитывать возраст ребенка", – отмечает она.

В прокуратуре напоминают, что если ребенок получил травму из-за недосмотра со стороны родителей, то тогда рассматривается вопрос о привлечении их к административной ответственности по ст.5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних), возможно ограничение или даже лишение родительских прав. При наступлении серьезных последствий не исключено привлечение к уголовной ответственности, к примеру, за оставление в опасности по ст.125 УК РФ.