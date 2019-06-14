11 Октября 2020
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бутусов вячеслав геннадьевич певец (2007) | Фото: Накануне.ru

Вячеславу Бутусову присвоено звание заслуженного артиста России

57-летненму музыканту Вячеславу Бутусову присвоено звание заслуженного артиста Российской Федерации. Об этом говорится в соответствующем указе президента Владимира Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. "Присвоить почетные звания: "Заслуженный артист Российской Федерации" Бутусову Вячеславу Геннадьевичу — артисту общества с ограниченной ответственностью "Ю-Питер", — говорится в документе.

Бутусов получил наибольшую известность как солист группы Nautilus Pompilius, хотя в 1997 году он начал сольную карьеру, а в 2001 году собрал группу "Ю-Питер", которая просуществовала до 2017 года и успела выпустить пять студийных альбомов.

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Вячеславу Бутусову присвоено звание заслуженного артиста России

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Теги: вячеслав бутусов, заслуженный артист, карьера



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