На мужчину, который изрисовал краской памятник Ельцину в Екатеринбурге, завели уголовное дело

На мужчину, который изрисовал краской памятник Ельцину в Екатеринбурге, завели уголовное дело.

Как ранее сообщало Накануне.RU, инцидент произошел 8 июня, вандал разрисовал только надпись. Рабочие оперативно устранили повреждения. В момент совершения преступления гражданин находился в пьяном виде.

"Сотрудниками отдела полиции №9 УМВД России по Екатеринбургу в отношении задержанного гражданина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 214 УК РФ - "вандализм". За данное преступление предусмотрен штраф в размере до 40 тыс. руб., либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы до 1 года, либо арест на срок до 3 месяцев. Личность задержанного сыщики установили оперативно: это местный житель по имени Георгий 1959 года рождения", - сообщил Накануне.RU начальник ОИ и ОС ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Горелых также добавил, что в 90-х годах этот гражданин уже привлекался к уголовной ответственности, 1,5 года отсидел в местах лишения свободы, а в 2006 году привлекался к уголовной ответственности за клевету. Сейчас вандал находится под подпиской о невыезде.