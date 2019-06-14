11 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область
Ельцин-центр, памятник Ельцину, вандализм (2019) | Фото: https://www.facebook.com/people/Александр-Решетников/100004979642175

На мужчину, который изрисовал краской памятник Ельцину в Екатеринбурге, завели уголовное дело

На мужчину, который изрисовал краской памятник Ельцину в Екатеринбурге, завели уголовное дело.

Как ранее сообщало Накануне.RU, инцидент произошел 8 июня, вандал разрисовал только надпись. Рабочие оперативно устранили повреждения. В момент совершения преступления гражданин находился в пьяном виде.

"Сотрудниками отдела полиции №9 УМВД России по Екатеринбургу в отношении задержанного гражданина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 214 УК РФ - "вандализм". За данное преступление предусмотрен штраф в размере до 40 тыс. руб., либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы до 1 года, либо арест на срок до 3 месяцев. Личность задержанного сыщики установили оперативно: это местный житель по имени Георгий 1959 года рождения", - сообщил Накануне.RU начальник ОИ и ОС ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Горелых также добавил, что в 90-х годах этот гражданин уже привлекался к уголовной ответственности, 1,5 года отсидел в местах лишения свободы, а в 2006 году привлекался к уголовной ответственности за клевету. Сейчас вандал находится под подпиской о невыезде.

Ельцин-центр, памятник Ельцину, вандализм(2019)|Фото: https://www.facebook.com/people/Александр-Решетников/100004979642175

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На мужчину, который изрисовал краской памятник Ельцину в Екатеринбурге, завели уголовное дело

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Теги: Борис Ельцин, памятник, вандализм, Екатеринбург, уголовное дело



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Ранее 09.06.2019 10:59 Мск В Екатеринбурге памятник Борису Ельцину разрисовали красной краской

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