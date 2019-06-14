11 Октября 2020
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Общество В России Москва
Бари Алибасов (2012) | Фото:newsmusic.ru

Бари Алибасов может покинуть Россию

Не исключено, что восстанавливаться после отравления жидкостью для прочистки труб 72-летний Бари Алибасов будет за границей. Такую возможность не исключил сын продюсера – Бари Алибасов-младший.

"Возможно, понадобится какая-то реабилитация, которую можно будет проходить за границей. Там какие-то реабилитационные истории можно найти", - заявил сын звезды в разговоре с ТВЦ. Вероятно, Алибасова отправят в какую-нибудь европейскую клинику. Интересно, что родственники продюсера лечить пострадавшего предпочитают в России, мол, здесь у врачей больше опыта по части пациентов с химическими отравлениями. "В Склифосовского по 200 человек в год приезжают с отравлением именно по той же самой причине. Здесь самый большой практический опыт в мире по решению таких проблем, как у отца", - говорит сын продюсера.

Напомним, Бари Алибасов по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. У него случился сильнейший химический ожог внутренних органов, в том числе пищевода и желудка. Продюсера группы "На-На" поместили в реанимацию, где врачи ввели его в медикаментозный сон.

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Бари Алибасов может покинуть Россию

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Теги: бари алибасов, реабилитация, отравление, химический ожог, лечение



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