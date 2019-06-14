Бари Алибасов может покинуть Россию

Не исключено, что восстанавливаться после отравления жидкостью для прочистки труб 72-летний Бари Алибасов будет за границей. Такую возможность не исключил сын продюсера – Бари Алибасов-младший.

"Возможно, понадобится какая-то реабилитация, которую можно будет проходить за границей. Там какие-то реабилитационные истории можно найти", - заявил сын звезды в разговоре с ТВЦ. Вероятно, Алибасова отправят в какую-нибудь европейскую клинику. Интересно, что родственники продюсера лечить пострадавшего предпочитают в России, мол, здесь у врачей больше опыта по части пациентов с химическими отравлениями. "В Склифосовского по 200 человек в год приезжают с отравлением именно по той же самой причине. Здесь самый большой практический опыт в мире по решению таких проблем, как у отца", - говорит сын продюсера.

Напомним, Бари Алибасов по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. У него случился сильнейший химический ожог внутренних органов, в том числе пищевода и желудка. Продюсера группы "На-На" поместили в реанимацию, где врачи ввели его в медикаментозный сон.