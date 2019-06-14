Освобождение части косаток из "китовой тюрьмы" отложили на неделю

Компании - отловщики косаток, которые находятся в "китовой тюрьме" в Приморье, перенесли на неделю выпуск четырех животных.

Об этом сообщил адвокат компаний, он не пояснил, с чем связан перенос.

7 июня глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил РИА Новости, что выпуски косаток и белух из "китовой тюрьмы" начнутся в ближайшие десять дней.

Сегодня суд назначил штраф в 56,4 миллиона рублей за нарушения правил рыболовства ООО "Океанариум ДВ". На прошлой неделе еще одну компанию оштрафовали на 28 миллионов рублей.

Напомним, в прошлом году в Охотском море около сотни морских млекопитающих поймали для дальнейшей продажи в иностранные зоопарки и дельфинариумы. По данным зоозащитников, животные содержатся в ужасных условиях в вольерах, их срочно необходимо выпустить на волю.

Прокуратура и СКР возбудили уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными". ФСБ завела административные дела на компании, которые являются организаторами "китовой тюрьмы".

Сахалинский областной суд признал, что косаток, попавших в "китовую тюрьму" в Приморье, выловили в 2018 году незаконно.