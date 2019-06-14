На Южном Урале экс-главу сельского поселения будут судить за взятку и растрату

На Южном Урале экс-главу сельского поселения будут судить за взятку, растрату и злоупотребление должностными полномочиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в 2017 году он без договора аренды передал коммерческой организации в пользование муниципальные земли сельскохозяйственного назначения и экскаватор.

За это бывший чиновник получил взятку в виде кормов для животных, содержащихся в личном подсобном хозяйстве.