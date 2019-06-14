Турция может купить китайские истребители вместо американских?

Турция может приобрести китайские самолёты в случае, если Соединённые Штаты сорвут сделку по F-35. В китайской прессе со ссылкой на турецкое информагентство Yeni Safak сообщается, что взамен американских, Анкара может купить китайские истребители пятого поколения FC-31.

Параллельно Турция ведёт переговоры с Россией по Су-57, а также ускоряет разработку собственного истребителя.

В настоящее время Китай отправляет на экспорт истребители "Цзянь-7" (копия советского МИГ-21) и FC-1, производящиеся на авиазаводе в городе Чэнду. В случае, если удастся достичь соглашения с Анкарой, FC-31 станет первым экспортным истребителем пятого поколения. Он уже совершил несколько успешных полётов, но Шэньянская авиастроительная компания продолжает работу над ним.

Турция участвовала в разработке F-35 и в софинансировании проекта, однако Белый Дом, недовольный решением турецких властей о покупке российских систем ПВО С-400, поставил Анкару перед выбором. В итоге Эрдоган решил купить С-400 во что бы то ни стало. После этого США прекратили обучение турецких лётчиков и прекратили поставки в ближневосточную страну оборудования для F-35. При этом первые два американских истребителя всё же были переданы заказчику.