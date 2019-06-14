11 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область
водоканал (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге "Водоканал" выясняет обстоятельства отравления двух сотрудниц насосной станции

Две сотрудницы екатеринбургского "Водоканала" оказались в больнице с отравлением. Первоначальная версия об "участии" в этом хлора не подтверждается – его на предприятии нет, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Двух работниц водонасосной станции госпитализировали сегодня около часа ночи. В пресс-службе предприятия Накануне.RU заявили, что на насосных станциях хлора нет. Утром были отобраны пробы воздуха внутри станции и снаружи. Присутствия или вредных веществ или следов того, что они когда-то были, не было.

"Во всех производственных помещениях предприятия всегда предпринимаются все необходимые меры безопасности, сотрудники имеют индивидуальные средства защиты и регулярно проходят обучения и тренировки по безопасности. Комиссия назначена и продолжает расследование", - добавили в пресс-службе.

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В Екатеринбурге "Водоканал" выясняет обстоятельства отравления двух сотрудниц насосной станции

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Теги: Водоканал, отравление, насосная станция



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Развитие сюжета:

Ранее 14.06.2019 09:30 Мск СК заинтересовался отравлением двух сотрудниц водонасосной станции в Екатеринбурге

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