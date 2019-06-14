11 Октября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Татьяна Москалькова, Наталья Комарова (2019) | Фото: admhmao.ru

Омбудсмен РФ отметила успехи Югры в просвещении граждан

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова провела в Ханты-Мансийске расширенное заседание координационного совета уполномоченных по правам человека в Уральском федеральном округе, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей.

Заседание состоялось накануне. В нем приняли участие председатель думы Югры Борис Хохряков, начальник управления Генеральной прокуратуры РФ в УрФО Юрий Турыгин, главный федеральный инспектор по Югре Андрей Руцинский, уполномоченный по правам человека в Свердловской области, председатель координационного совета Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова.

Открывая заседание, Татьяна Москалькова отметила, что Югра не случайно выбрана площадкой для проведения совета. По ее словам, в регионе уже принята концепция по правовому просвещению граждан, в документе отражен план мероприятий.

Татьяна Москалькова, Наталья Комарова(2019)|Фото: admhmao.ru

"Это не просто теоретические устремления, это конкретные предложения того, как человек может защитить свои права. Это очень интересный опыт, который мы должны использовать. Ценность этого документа в практическом применении", - заявила омбудсмен РФ.

В прошлом году, по словам Москальковой, более половины обращений граждан требовали не вмешательства уполномоченного, а разъяснения, консультации. Региональные и федеральный уполномоченный провели 113 просветительских мероприятий, в том числе всероссийский единый урок по правам человека, участниками которого стали более 8 млн человек. По итогам расширенного заседания координационного совета принято решение обратиться к органам государственной власти субъектов Российской Федерации в Уральском федеральном округе с предложением разработать целевые программы правового просвещения жителей.

Татьяна Москалькова, Наталья Комарова(2019)|Фото: admhmao.ru

Также Татьяна Москалькова провела рабочую встречу с губернатором Югры Натальей Комаровой. Глава региона выразила мнение, что выработанные по итогам заседания решения принесут большую пользу, в том числе для Югры.

"Провести такое заседание в Югре мы хотели уже давно, так как эта территория уникальна. Так, в отличие от многих других регионов России, где остро стоит вопрос об обеспечении жильем детей-сирот, о снятии задолженности перед многодетными семьями в части предоставления земельных участков, в Ханты-Мансийском автономном округе эти проблемы решены", – констатировала Татьяна Москалькова.

Татьяна Москалькова, Наталья Комарова(2019)|Фото: admhmao.ru

Отметим, что сегодня в автономном округе Татьяна Москалькова проведет конференцию "Защита прав граждан в условиях изменений пенсионного законодательства".

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Омбудсмен РФ отметила успехи Югры в просвещении граждан

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Теги: Татьяна Москалькова, Наталья Комарова, визит в ХМАО



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Ранее 11.06.2019 16:02 Мск В Югру едет уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова

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