Омбудсмен РФ отметила успехи Югры в просвещении граждан

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова провела в Ханты-Мансийске расширенное заседание координационного совета уполномоченных по правам человека в Уральском федеральном округе, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей.

Заседание состоялось накануне. В нем приняли участие председатель думы Югры Борис Хохряков, начальник управления Генеральной прокуратуры РФ в УрФО Юрий Турыгин, главный федеральный инспектор по Югре Андрей Руцинский, уполномоченный по правам человека в Свердловской области, председатель координационного совета Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова.

Открывая заседание, Татьяна Москалькова отметила, что Югра не случайно выбрана площадкой для проведения совета. По ее словам, в регионе уже принята концепция по правовому просвещению граждан, в документе отражен план мероприятий.

"Это не просто теоретические устремления, это конкретные предложения того, как человек может защитить свои права. Это очень интересный опыт, который мы должны использовать. Ценность этого документа в практическом применении", - заявила омбудсмен РФ.

В прошлом году, по словам Москальковой, более половины обращений граждан требовали не вмешательства уполномоченного, а разъяснения, консультации. Региональные и федеральный уполномоченный провели 113 просветительских мероприятий, в том числе всероссийский единый урок по правам человека, участниками которого стали более 8 млн человек. По итогам расширенного заседания координационного совета принято решение обратиться к органам государственной власти субъектов Российской Федерации в Уральском федеральном округе с предложением разработать целевые программы правового просвещения жителей.

Также Татьяна Москалькова провела рабочую встречу с губернатором Югры Натальей Комаровой. Глава региона выразила мнение, что выработанные по итогам заседания решения принесут большую пользу, в том числе для Югры.

"Провести такое заседание в Югре мы хотели уже давно, так как эта территория уникальна. Так, в отличие от многих других регионов России, где остро стоит вопрос об обеспечении жильем детей-сирот, о снятии задолженности перед многодетными семьями в части предоставления земельных участков, в Ханты-Мансийском автономном округе эти проблемы решены", – констатировала Татьяна Москалькова.

Отметим, что сегодня в автономном округе Татьяна Москалькова проведет конференцию "Защита прав граждан в условиях изменений пенсионного законодательства".