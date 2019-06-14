Избиркомы – кузница кадров: Илья Захаров пошёл по пути Валерия Чайникова

В мэрии Екатеринбурга должность руководителя аппарата администрации с 24 июня займёт председатель Горизбиркома Илья Захаров, эту информацию Накануне.RU подтвердил сам назначенец.

"Первоочередная задача – наладить взаимодействие между администрацией и думой Екатеринбурга, доказать, что исполнительная власть прислушивается к мнению представительной", - поделился планами Захаров, признавшись, что намерен "ориентироваться на опыт предыдущего руководителя аппарата по налаживанию коммуникаций".

Напомним, что ранее аппаратом мэрии руководил Владимир Тунгусов (заместитель главы администрации по вопросам организации управления - руководитель аппарата). В 2016 году Тунгусов стал вице-губернатором Свердловской области, должность была упразднена, а с приходом нового мэра Александра Высокинского восстановлена – в перечне должностей муниципальной службы она появилась в марте этого года.

Основными претендентами на место считались бывший депутат гордумы, советник губернатора Анатолий Шарапов и Захаров, которому после выборов депутатов и мэра Екатеринбурга в прошлом году обещали должность главы Облизбиркома, занимаемую Валерием Чайниковым. Но после вмешательства Центризбиркома РФ кандидатура Захарова была отклонена. Интересно, что "избиркомовец" Чайников в итоге был назначен руководителем аппарата в областной власти, а его коллега Захаров получил аналогичный пост на муниципальном уровне.

Отметим, что назначение Захарова главой местной администрации совпало с эскалацией конфликта между думой и мэрией областной столицы, одним из ярких проявлений которого стал отказ большинства депутатов во главе со спикером Игорем Володиным принимать поправки в бюджет, предложенные "командой Высокинского".

Учитывая, что Захаров по праву считается человеком, способным тактично разрешить самую непростую проблему, именно ему предстоит сыграть роль переговорщика с народными избранниками, чтобы погасить конфликт. Кстати, именно депутаты (из комиссии по местному самоуправлению) предложили ввести в администрации новую структуру, чтобы получить внятного чиновника для диалога с исполнительной власти муниципалитета.

Первыми итогами испытания нового руководителя аппарата станут результаты голосования по проекту бюджета и реакция народных избранников на ежегодный отчёт перед ними мэра Высокинского. Если бюджет и доклад главы Екатеринбурга депутаты одобрят до ухода думы на летние каникулы, то можно будет констатировать, что Захаров оправдал доверие своих работодателей.