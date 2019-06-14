В Челябинске в жилом доме произошел хлопок газа

В Челябинске в результате хлопка газо-воздушной смеси пострадал мужчина.

Как сообщили Накануне.RU в управлении безопасности жизнедеятельности города, инцидент произошел вчера вечером в квартире на четвертом этаже девятиэтажного дома. Пострадал мужчина, с ожогами рук и лица он госпитализирован в больницу. Его состояние оценивается, как удовлетворительное.

По предварительной информации, хлопок газа произошел в результате неосторожного обращения с огнем вблизи пластиковой бутылки с сжиженным газом емкостью 0,5 литра.

"В квартире повреждено остекление в одной комнате и на балконе, несущие конструкции жилого дома не повреждены. Данное происшествие на жизнеобеспечение жителей дома не повлияло", - говорится в сообщении.

Сейчас по данному факту проводятся оперативно-следственные мероприятия.