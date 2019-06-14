11 Октября 2020
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проект &quot;Большая Сысерть&quot; (2019) | Фото: све.рф

Куйвашеву презентовали "место силы" - проект нового туристско-рекреационного кластера

Проект создания туристско-рекреационного кластера "Большая Сысерть" презентовали губернатору Евгению Куйвашеву. Глава региона одобрил идею появления "места силы" на Среднем Урале.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, 13 июня проект презентовал глава Сысерти Дмитрий Нисковских. Ядром будущего кластера должен стать старый завод, с которого начиналось образование Сысерти.

Комплекс сооружений давно заброшен и не эксплуатируется. После масштабной реставрации здесь будет создан многофункциональный культурно-образовательный центр.

Проект кластера предполагает преображение исторического центра, переформатирование старого городского завода в образовательный и культурный центр и формирование качественно новой инфраструктуры для жителей городского округа и туристов.

проект "Большая Сысерть"(2019)|Фото: све.рф

проект "Большая Сысерть"(2019)|Фото: све.рф

"По сути, это будет как "Ельцин-центр", только не про демократию и 90-е годы, а про историю уральской промышленности", – отметил Дмитрий Нисковских.

В рамках кластера планируется создать парк промышленных развлечений для детей, где будет показана история развития металлургической отрасли, будут организованы выставочные пространства под открытым небом, залы для проведения концертов и других мероприятий, связанных с научно-образовательными проектами.

По словам Дмитрия Нисковских, центр планируется сделать своеобразной "точкой кипения" для подрастающего поколения, которое сможет совмещать каникулы с получением уникальных знаний о природе, промышленности, об истории Урала.

В историческом центре будут проводиться ярмарки, выставки, новогодние елки. Это место станет центром притяжения жителей муниципалитета. "Это наше уникальное место, место силы", - отметил после окончания рабочей встречи с губернатором Дмитрий Нисковских, напомнив, что Сысерть является родиной писателя Павла Бажова.

проект "Большая Сысерть"(2019)|Фото: све.рф

Дмитрий Нисковских, Евгений Куйвашев(2019)|Фото: све.рф

Сысертский завод, ставший последним детищем Георга Вильгельма де Геннина, составил ядро будущего горного округа. Строился Сысертский завод на казенные деньги. В начале XIX века Сысертский завод уже был одним из крупных предприятий Среднего Урала. Здесь работало около 3 тысяч мастеровых, вольнонаемных и непременных работников. В 1848 г. в поселке были построены механические мастерские, обслуживавшие всю группу заводов. По численности жителей Сысерть находилась в первом десятке крупных населенных пунктов Среднего Урала. В 1850 г. здесь проживало 5,6 тыс., а по переписи 1897 г. - 10,4 тыс. человек.

В начале XX века завод выплавлял 747 тыс. пудов чугуна и выделывал 187 тыс. пудов железа. На продукции Сысертских заводов ставилось клеймо - изображение цапли. Сысертские заводы в 1912 г. выпускали различные сорта железа и чугун.

С 1932 г. предприятие стало заниматься выпуском запасных частей для тракторов, в 1936 г. завод перевели в разряд машиностроительных предприятий. 5 ноября 1942 г. профиль предприятия в очередной раз изменился - завод был переориентирован на выпуск гидравлических турбин, а с 1947 г. - также на выпуск насосов. В 1993 г. предприятие акционировано.

Сысерть - родина уральского писателя Павла Бажова (1879-1950 гг.), известного сказами "Малахитовая шкатулка", "Каменный цветок", "Серебряное копытце" и другими. В доме, где родился и провел детские годы Бажов, находится музей. Именем Бажова названы улица, школа и библиотека. На берегу пруда установлен памятник писателю.

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Куйвашеву презентовали "место силы" - проект нового туристско-рекреационного кластера

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Теги: большая сысерть, евгений куйвашев, место силы



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