Куйвашеву презентовали "место силы" - проект нового туристско-рекреационного кластера

Проект создания туристско-рекреационного кластера "Большая Сысерть" презентовали губернатору Евгению Куйвашеву. Глава региона одобрил идею появления "места силы" на Среднем Урале.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, 13 июня проект презентовал глава Сысерти Дмитрий Нисковских. Ядром будущего кластера должен стать старый завод, с которого начиналось образование Сысерти.

Комплекс сооружений давно заброшен и не эксплуатируется. После масштабной реставрации здесь будет создан многофункциональный культурно-образовательный центр.

Проект кластера предполагает преображение исторического центра, переформатирование старого городского завода в образовательный и культурный центр и формирование качественно новой инфраструктуры для жителей городского округа и туристов.

"По сути, это будет как "Ельцин-центр", только не про демократию и 90-е годы, а про историю уральской промышленности", – отметил Дмитрий Нисковских.

В рамках кластера планируется создать парк промышленных развлечений для детей, где будет показана история развития металлургической отрасли, будут организованы выставочные пространства под открытым небом, залы для проведения концертов и других мероприятий, связанных с научно-образовательными проектами.

По словам Дмитрия Нисковских, центр планируется сделать своеобразной "точкой кипения" для подрастающего поколения, которое сможет совмещать каникулы с получением уникальных знаний о природе, промышленности, об истории Урала.

В историческом центре будут проводиться ярмарки, выставки, новогодние елки. Это место станет центром притяжения жителей муниципалитета. "Это наше уникальное место, место силы", - отметил после окончания рабочей встречи с губернатором Дмитрий Нисковских, напомнив, что Сысерть является родиной писателя Павла Бажова.

Сысертский завод, ставший последним детищем Георга Вильгельма де Геннина, составил ядро будущего горного округа. Строился Сысертский завод на казенные деньги. В начале XIX века Сысертский завод уже был одним из крупных предприятий Среднего Урала. Здесь работало около 3 тысяч мастеровых, вольнонаемных и непременных работников. В 1848 г. в поселке были построены механические мастерские, обслуживавшие всю группу заводов. По численности жителей Сысерть находилась в первом десятке крупных населенных пунктов Среднего Урала. В 1850 г. здесь проживало 5,6 тыс., а по переписи 1897 г. - 10,4 тыс. человек.

В начале XX века завод выплавлял 747 тыс. пудов чугуна и выделывал 187 тыс. пудов железа. На продукции Сысертских заводов ставилось клеймо - изображение цапли. Сысертские заводы в 1912 г. выпускали различные сорта железа и чугун.

С 1932 г. предприятие стало заниматься выпуском запасных частей для тракторов, в 1936 г. завод перевели в разряд машиностроительных предприятий. 5 ноября 1942 г. профиль предприятия в очередной раз изменился - завод был переориентирован на выпуск гидравлических турбин, а с 1947 г. - также на выпуск насосов. В 1993 г. предприятие акционировано.

Сысерть - родина уральского писателя Павла Бажова (1879-1950 гг.), известного сказами "Малахитовая шкатулка", "Каменный цветок", "Серебряное копытце" и другими. В доме, где родился и провел детские годы Бажов, находится музей. Именем Бажова названы улица, школа и библиотека. На берегу пруда установлен памятник писателю.